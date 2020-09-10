شرفي : لابد من تعميق مفهوم النزاهة في الانتخابات حتى تعطي المشروعية للحوكمة

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد ، محمد شرفي ، لدى إشرافه على المنسقين الولائيين لسبع ولايات على أهمية تطبيق البروتوكول الصحي الذي اعتبره مكسبا نحو حوكمة جديدة لتحقيق التناسق التام بين مؤسسات الدولة وكل الهيئات الفاعلة الأخرى .

وفي هذا السياق قال السيد شرفي في ميكروفون الإذاعة الجزائرية :" أن بعض الدول ألغت ما كان مبرمجا في أجنداتها السياسية بسبب جائحة كوفيد- 19 . وعلى عكس ذلك فأن الدولة الجزائرية لم تقف أمام هذه الأزمة مكتوفة الأيدي إذ أنها لم تؤجل أجندتها السياسية ".

وألح على المنسقين الولائيين بهذه المناسبة على "وجوب سهرهم على تطبيق البروتوكول الصحي المعد قبلا ".

كما دعا السيد شرفي الى : " تعميق مفهوم النزاهة في الانتخابات التي ستعطي المشروعية للحوكمة ذلك لان رئيس الجمهورية كان قد قال من أنه سنكون مطمئنين على نزاهة الانتخابات بدسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، ذلك لان نزاهة الانتخابات هي من تعطي المشروعية للحوكمة ".

المصدر : الإذاعة الجزائرية