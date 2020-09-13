مستغانم: وضع مخبر للكشف عن فيروس كورونا المستجد حيز الخدمة

وضع اليوم الأحد بجامعة عبد الحميد بن باديس بولاية مستغانم مخبر للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيز الخدمة،حسبما أستفيد من المديرية الولائية للصحة والسكان.

و أوضح المدير الولائي توفيق محمد خليل بأن "فتح هذا المخبر المطابق للمقاييس المعمول بها دوليا جاء بعد معاينته من قبل لجنة مختصة خلال شهر أوت الماضي لاسيما ما تعلق بتأمين التحاليل وحماية الطاقم المخبري والطبي وشبه الطبي وموافقة معهد باستور".

ويشرف على هذا المخبر العملي المزود بجهاز التحليل بتقنية تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي سي أر) مختصين في البيولوجيا الجزيئية وعلم الأحياء الدقيقة وطاقم طبي وشبه طبي بطاقة 96 فحصا يوميا، حسب خليل.

وأكد ذات المسؤول أن دخول هذا المرفق حيز الخدمة "سيساعد في تحسين التكفل بالمرضى المصابين بالفيروس لاسيما من خلال الحصول على نتائج التحاليل بشكل أسرع ويساهم في تخفيف الضغط عن مخبر وهران الذي كانت تنقل إليه العينات مرتين في اليوم على الأقل".

ولضمان نقل النتائج بشكل آمن وسريع تم وضع أرضية رقمية على مستوى هذا المخبر تربط بشكل مباشر بينه وبين المديرية الولائية للصحة والسكان والوزارة الوصية، حسب خليل.

وبخصوص الوضعية الوبائية بولاية مستغانم أكد نفس المتحدث تراجع الحالات المؤكدة المصابة بهذا الفيروس وتراجع معدل شغل الأسرة على مستوى المصالح الاستشفائية الثلاث لكوفيد 19 من 200 مريض بداية شهر أوت الماضي إلى 40 مريضا حاليا.

وتم وفقا لذات المسؤول منذ شهر مارس الماضي القيام بأزيد من ألف تحقيق وبائي ميداني شمل محيط جميع الحالات "الايجابية" على مستوى الولاية إضافة إلى المتابعة الصحية المكثفة للحالات المشتبه فيها قبل بداية الحجر المنزلي وعند نهايته.