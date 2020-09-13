كورونا: 247 إصابة جديدة و162 حالة شفاء و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت247 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 162 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 48.254 من بينها 247 حالة جديدة، وهو ما يمثل 6ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1612 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 34037 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 21 ولاية سجلت من حالة 1 إلى 9 حالات وأن 10 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات فما فوق خلال ال24 ساعة الماضية، في حين أن 17 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 29 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية إلى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.