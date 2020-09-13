بوقلمونة يمدد عقده مع وفاق سطيف لعامين

مدد المهاجم حبيب بوقلمونة عقده مع فريقه وفاق سطيف لعامين إضافيين أي الى غاية 2022، حسب ما علم ، اليوم الأحد ، من النادي المنتمي الى الرابطة الاولى لكرة القدم.

وبالرغم من رغبة فريق مولودية الجزائر في ضمه الا أن بوقلمونة فضل التجديد مع الوفاق الذي التحق بصفوفه في 2018 قادما من اتحاد بلعباس.كما يرتقب ايضا أن يخطو زميله في النادي، أمير قروي نفس الخطوة.

وسبق بوقلمونة (31 سنة) في تمديد العقد، زميليه في الفريق، وهما الحارس سفيان خضايرية والمدافع هواري فرحاني اللذين سيواصلان المغامرة مع "النسر السطايفي" لعام واحد.

بالمقابل، لم يسجل الوفاق اي مستقدم جديد خلال مرحلة التحويلات الصيفية الحالية، مفضلا تجديد الثقة في الكوادر.

أما فيما يتعلق بالعارضة الفنية، فإن الحارس نبيل الكوكي، لم يوقع على عقد جديد لموسمين اضافيين، على عكس ما اعلن عنه نادي عاصمة "الهضاب العليا".

وتمكن الكوكي، منذ التحاقه بالعارضة الفنية للوفاق في أكتوبر 2019 خلفا لخير الدين مضوي، من إعادة الفريق الى السكة الصحيحة، حيث استطاعت التشكيلة من تحقيق وثبة كبيرة في الترتيب العام.

محمد لمين زيماموش يكتفي مع المولودية بتمديد لموسم آخر

وفي ذات السياق ، جدد حارس المرمى محمد لمين زيماموش، اليوم ، عقده مع فريق اتحاد الجزائر (الرابطة الاولى لكرة القدم)، لموسم آخر، حسب ما علم من قبل النادي العاصمي.

وتوصل ابن مدينة ميلة الى أرضية اتفاق مع المدير الرياضي للفريق، عنتر يحي، بعد مفاوضات أجراها الأخير مع الحارس الدولي السابق.

ويعد "زيما" اللاعب الرابع الذي يمدد عقده مع الاتحاد خلال فترة التحويلات الصيفية "الميركاتو" بعد كل من المهاجم أيمن محيوص، ووسط الميدان حمزة كودري لموسم واحد، وكذا المدافع عبد الرحيم حمرة (ثلاثة مواسم).

وفيما يخص الاستقدامات، فقد ضمن النادي العاصمي إلى الآن خدمات ثلاثة لاعبين جدد وهم : المدافعين فاتح عاشور (اتحاد بلعباس) وسعدي رضواني (وفاق سطيف) إضافة الى المهاجم الفرانكو جزائري أسامة عبد الجليل.

بالمقابل، تمت ترقية ستة عناصر من الآمال ويتعلق الأمر بكل من: عليان يسين، بجاوي أحمد، عباسي زين الدين، لوانشي عبد الكريم، جنيدي محمد وأوهاب وسيم.

