﻿ اهلي جدة يشترط 4 مليون يورو لتسريح بلايلي

اشترط نادي أهلي جدة (البطولة السعودية لكرة القدم)، مبلغ 4 مليون يورو من اجل تسريح الدولي الجزائري يوسف بلايلي المعروض للبيع في فترة الانتقالات الحالية، بسبب عدم احترامه لعقده الاحترافي مع الفريق السعودي ، حسب ما أفادت به الصحافة المحلية اليوم الأحد .

و أوضح ذات المصدر، أنّ الفريق السعودي يرغب في البيع النهائي لعقد بلايلي و لا يرّجح خيار الإعارة .وكان ابن مدينة وهران قد التحق بفريق أهلي جدة السعودي سنة 2019 بعقد يمتد لثلاث سنوات قادما له من الترجي التونسي .

ويبدو أنّ الفريق السعودي قد تلقى لحدّ الآن عروض من عدة أندية أبرزها فريقه السابق الترجي التونسي و الأهلي المصري الذي قدم عرض مغري للإستفادة من خدمات بلايلي .

ويأتي قرار إدارة الفريق السعودي بالإستغناء عن خدمات الدولي الجزائري بلايلي، عقب رفض الأخير العودة للعربية السعودية من أجل استئناف التدريبات مع فريقيه فلادان ميلوجيفيتش .

وعلى غرار مواطنه و زميله في الفريق جمال الدين بلعمري الذي فسخ عقده مع نادي الشباب السعودي يوم الاثنين الماضي، تغيب بلايلي عن موعد الرحلة الخاصة التي كان يفترض أن تقله إلى السعودية ، الأمر الذي أثار غضب إدارة الفريقين السعوديين .وصرح مناجيراهلي جدة طارق كيال للصحافة المحلية أن"قضية بلايلي معقدة.

وهو لاعب غير منضبط، حتى المدرب الكرواتي، فلادان ميلوجيفيتش أكد لي ذلك(...) نحن لا نريد لاعبا يشارك بإسمه فقط بل نبحث عمن يقاتل فوق الميدان".