دراجي شمس الدين يرسم إلتحاقه بشباب قسنطينة

رسم مدافع نادي نجم مقرة، دراجي شمس الدين هذا الإثنين، التحاقه بشباب قسنطينة بموجب عقد يمتد لموسمين ليصبح سابع المستقدمين الجدد في صفوف فريق "السنافر".

وكشفت إدارة شباب قسنطينة على موقعها الرسمي أن عملية إبرام الصفقة تمت بحضور المدير الرياضي نصر الدين مجوج، وبالتالي يلتحق دراجي شمس الدين بكل من المهاجم يسعد لقجع من نجم مقرة والمدافعين إدير مقدم وأحمد معمري من وداد بوفاريك ووسط الميدان الهجومي براهيم ديب من جمعية عين مليلة والمهاجم فايق عمران من شباب باتنة ولاعب الوسط محمد أمين بغداوي من جمعية وهران، في إنتظار ترسيم صفقتي السوداني شرف الدين شيبوب والنيجيري عبد العزيز ابراهيم الذين أمضي على عقد مبدئي مع إدارة "السياسي"، بعد أن اتفقت معهما على كافة التفاصيل، ولم يتبق سوى قدومهما إلى قسنطينة، فور عودة الرحلات الجوية، لإنهاء إجراءات التحاقهما بالشباب.

وموازاة مع عملية الانتدابات، قررت الإدارة القسنطينية تجديد عقود الركائز الأساسية للتشكيلة، على غرار المدافع نصر الدين زعلاني ومتوسط الميدان فؤاد حداد، والحارس محمد لطفي أنيس عصماني. ومعلوم أن شباب قسنطينة قد تعاقد في الأسابيع الماضية مع مدربه السابق عبد القادر عمراني لموسمين، والذي توج معه موسم 2017-2018 بلقب البطولة المحلية الذي غاب عن خزينة نادي مدينة ''الجسور المعلقة'' لعدة سنوات. وقد التحق عمراني بالعارضة الفنية لشباب بلوزداد والذي توج معه بلقب كأس الجزائر 2018-2019، قبل أن يحط الرحال في المغرب أين درب نادي دفاع الحساني الجديدة لفترة قصيرة.