تربص تحضيري لمنتخب كرة اليد ما بين 16 و28 سبتمبر بعنابة

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، هذا الإثنين، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري الأول، تحسبا لبطولة كأس العالم التي ستحتضنها مصر خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 31 جانفي 2021 من العام المقبل.

وأعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن قائمة تظم 19 لاعبا في انتظار إمكانية التحاق كل زكرياء بلمسعود، والحارس أشرف حمزاوي، بعد إتمامهما إجراءات الفحص الطبي الخاص بكورونا.

وأضاف بيان إتحادية كرة اليد، أن السباعي الجزائري سيباشر تحضيراته من 16 الى 28 سبتمبر الجاري، بالمركز التحضيري سيرايدي بعنابة. وتضم القائمة التي أعلن عنها كل من يحيى زموشي، ويوسف بوزولي (اتحاد عنابة) وحمودي بوشطيط (شباب باتنة)، وعبد الله بن مني، ورياض شهبور، وعلاء حديدي، وعبد الجليل رنادي، ورضا عريب، ومسعود بركوس، وعبد الرحيم برياح (المجمع الرياضي النفطي). وعقبة انسعد، وعبد النور حموش، ومحمد قريبة، وسكندر لعناني (شباب البرج)، ورضوان ساكر، وعلي بولحسة (شبيبة أمل سكيكدة)، ومختار كودري (مولودية سعيدة) وأسامة بونجاح.

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني لكرة اليد، يتواجد في المجموعة السادسة، رفقة كل من المغرب والبرتغال وإسلندا. وستجري الطبعة 27 بحضور 32 منتخبا، حيث سيتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى الدور الرئيس، وفي الدور الرئيس، ستقسم المنتخبات 24 على أربع مجموعات، حيث تضم كل منها ستة منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام بطولة واحدة، تسفر عن تأهل المنتخبين صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى الدور ربع النهائي بداية من الأدوار الإقصائية في البطولة.

للتذكير أن مصر تستضيف للمرة الثانية في تاريخها الدور النهائية لكأس العام لكرة اليد بعد نسخة 1999، واختار المنظمون أربعة مواقع لاحتضان المنافسة وهي الإسكندرية، القاهرة، الجيزة ومصر الجديدة. ويوجد المنتخب الجزائري دون نشاط منذ بداية جائحة كورونا فيروس، وقد خضعت العناصر الوطنية هذا الأسبوع من خلال مجموعات صغيرة إلى اختبار فحص "كوفيد-19"، بالمركز الوطني لطب الرياضة، تسحبا لاستئناف التدريبات.