المدير العام للإذاعة الجزائرية : مخطط إعلامي مكيف ومكثف لشرح الوثيقة الدستورية الجديدة

كشف المدير العام للإذاعة الجزائرية السيد جمال سنحضري عن المخطط المبرمج والإستعدادت التي قامت بها الإذاعة الوطنية من خلال تكييف شبكتها البرامجية، وتحضير العامل البشري والمادي وفتح منابر إعلامية للشرح والنقاش الواسع حول مشروع التعديل الدستوري الذي سيطرح للاستفتاء الوطني في الفاتح من نوفمر القادم.

وأوضح المدير العام خلال تدخله عبر أمواج إذاعة الجزائر الدولية هذا الاثنين على "أن الإذاعة الجزائرية تسخر كل قنواتها الوطنية والموضوعية والجهوية والتي تعتبر مهمة جداً ولها دورها الكبير في المجتمع من خلال التحسيس " كما أن الإذاعة الجزائرية ستكون وعبر مختلف محطاتها منبراً "لشرح المواد الجديدة التي يحتوي عليها الدستور الجديد".

وأكد سنحضري على "الجاهزية الكاملة للإذاعة الجزائرية بداية من الاستعدادات التنظيمية الجارية استكملها وكذا الجاهزية الكاملة للأطقم الإذاعية كموارد بشرية وتقنية"، ويُضيف المدير العام أن "الطاقم الصحفي والتقني على استعداد كامل لبداية المرحلة الأولى من الشرح الواسع لمختلف مواد الجديدة للدستور".

وأبرز أن الدستور الجديد يحتوي العديد من البنود منها " الحريات العامة والتي تعتبر خطوة كبيرة إن صادق عليها الشعب في الاستفتاء الوطني يوم الفاتح من نوفمبر ، وكذلك التوازن بين السلطات وأيضاً مكافحة الفساد والعديد من المواد التي تهم المجتمع ككل ".

وصرح المدير العام للإذاعة الجزائرية بأن المخطط الإعلامي سيخصص لهذا الغرض "بلاطوهات إذاعية و نشرات إخبارية وكذلك ربورتاجات في عين المكان و أطقما صحفية وتقنية ستتنقل إلى مختلف مناطق الوطن "من أجل نقاش واسع وثري".

وشدد جمال سنحضري على دور الإذاعات الجهوية في عملها الجواري والتي "ستعتمد هي الأخرى على الروبورتاجات المحلية التي ستُبث في مختلف القنوات المركزية ، كما سيتم الشرح الكامل لمختلف المواد الجديدة للدستور عبر مختلف الفضاءات التي ستجري بإشراك ممثلي المجتمع المدني ، حيث سيتم التركيز عليهم بصفة قوية لأنهم هم ممثلون للشعب الجزائري وأكثرهم من فئة الشباب " كما ستتم هذه الفضاءات بمشاركة" المختصين في المجال الدستوري والقانوني ، وكذا ممثلي الأحزاب السياسية ، وستكون أبواب الإذاعة الجزائرية مفتوحة أمام كل هذه الشرائح من المجتمع الجزائري من أجل تحقيق الهدف الأول والوحيد وليصوت المواطنون بقوة يوم الاقتراع في غرة نوفمبر المقبل " يُضيف المدير العام للإذاعة الجزائرية .

المصدر : ملتميديا الإذاعة الجزائرية - كمال علوي