رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر والمحاكم ومحافظي الدولة

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر، اضافة الى حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الادارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الادارية، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح نفس المصدر أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أجرى اليوم حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر شملت:

- إنهاء مهام : 127 رئيس دائرة.

- تحويل : 110 رئيس دائرة. - ترقية : 131 رئيس دائرة.

كما أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم، حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، وقد شملت هذه الحركة الجزئية السيدات والسادة الآتية أسماؤهم:

أولا، في سلك رؤساء المحاكم الإدارية:

أ/ التعيينات:

-حامدي بولنوار رئيس المحكمة الإدارية ببسكرة

-فاسي ناصر رئيس المحكمة الإدارية ببشار

-درويش عبد القادر رئيس المحكمة الإدارية بالبليدة

-جنادي جيلالي رئيس المحكمة الإدارية بجيجل

-زياني عبد الله رئيس المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس

-شعيب ثورية رئيسة المحكمة الإدارية بمستغانم

-زقرير عائشة رئيسة المحكمة الإدارية بورقلة

ب/ التحويلات:

-أوداينية نسيمة من رئيسة للمحكمة الإدارية بالبويرة إلى رئيسة المحكمة الإدارية بالشلف

-لبصير فاطنة من رئيسة المحكمة الإدارية بسطيف إلى رئيسة المحكمة الإدارية بالبويرة.

-جزول نورالدين من رئيس المحكمة الإدارية بتيارت إلى رئيس المحكمة الإدارية بتلمسان.

-بلبروات محمد من رئيس المحكمة الإدارية ببشار إلى رئيس المحكمة الإدارية بتيارت.

-نوار عياش من رئيس المحكمة الإدارية ببسكرة إلى رئيس المحكمة الإدارية بسطيف.

-شيخاوي لطيفة من رئيسة المحكمة الإدارية بتلمسان إلى رئيسة المحكمة الإدارية بعين تموشنت.

ج/ إنهاء المهام:

-بلقاسم فتيحة، رئيسة المحكمة الإدارية بالشلف

-يونس محبوبة، رئيسة المحكمة الإدارية بجيجل

-حنيفي الهاشمي عمر مليكة، رئيسة المحكمة الإدارية بعين تموشنت

-سعد شملول محمد، رئيس المحكمة الإدارية بمستغانم لتكليفه بمهام أخرى.

-غنيم مختارية، رئيسة المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس لتكليفها بمهام أخرى.

-مسليوي هجيرة، رئيسة المحكمة الإدارية بالبليدة لتكليفها بمهام أخرى.

ثانيا، في سلك محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية:

أ/ التعيينات:

-شعبان مجيد محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بأم البواقي

-أكسوم حميد محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتمنراست

-يحياوي محمد محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسطيف

-بن مداني أحمد محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين الدفلى

-طوايبية إبراهيم محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية

ب/ التحويلات:

-غاني عفيف من محافظ الدولة بورقلة إلى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالأغواط .

-جابري أمحمد من محافظ الدولة بالنعامة إلى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالبويرة.

-وضحي جيلالي من محافظ الدولة ببرج بوعريرج إلى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمدية.

-بن حميدة عبد الرحمي من محافظ الدولة بالمدية إلى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم.

-عمراني كمال من محافظ الدولة بالوادي إلى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بورقلة.

-لبعير عبد القادر من محافظ الدولة بأم البواقي إلى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بإيليزي.

-هرواجي بشير من محافظ الدولة بالأغواط إلى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية ببرج بوعريرج.

-فصيح عمار من محافظ الدولة بإيليزي إلى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالوادي.

-وهراني محمد من محافظ الدولة بغيليزان إلى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالنعامة.

-بن جلول سمير من محافظ الدولة بعين الدفلى إلى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين تموشنت.

-بزاوشة عبد الحليم من محافظ الدولة بالبويرة إلى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بغيليزان.

ج/ إنهاء المهام:

-زارة مصطفى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسطيف.

-قهواجي كميلة محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين تموشنت.

-فاسي ناصر محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتمنراست وتم تحويله إلى بشار.

-زياني عبد الله محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم وتم تحويله إلى سيدي بلعباس.