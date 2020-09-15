مقتل شخصين جراء انهيار ترابي بالبيض

توفي شخصان اليوم الإثنين إثر حادث انهيار ترابي في ورشة إنجاز مشروع شبكة للصرف الصحي بمدينة البيض حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية .

وتم انتشال الضحيتين وهما شقيقان يبلغان من العمر 51 و53 سنة من عمق حوالي 6 أمتار من تحت الأتربة التي هوت عليهما أثناء إشرافهما على أشغال مقاولتهما المسندة لها تجسيد مشروع إنجاز شبكة للصرف الصحي للتجزئات الاجتماعية بحي أولاد يحيي مثلما أبرزه لوأج المدير الولائي للحماية المدنية بالنيابة النقيب عبد النبي فضلاوي.

و تم نقل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "محمد بوضياف" بالبيض.

كما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث.