كورونا: تعافي 143 مصابًا و219 حالة إضافية و5 وفيات في 24 ساعة

أعلنت لجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا، هذا الجمعة، عن تعافي 143 مصابًا من الوباء القاتل، بالتزامن جرى تسجيل 5 وفيات و219 إصابة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1659 وعدد الإصابات إلى 49413 حالة مؤكدة، وهو ما يمثل نسبة 0.5 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما لا يزال 27 مريضًا على مستوى العناية المركزة.

وبرسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أبرز الدكتور جمال فورار المتحدث باسم اللجنة، ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء إلى 34818 شخصًا بينهم 143 غادروا المستشفيات.

وأضاف فورار أنّ 23 ولاية سجلت من حالة 1 إلى 9 حالات، مشيرًا إلى أنّ 8 ولايات سجّلت أكثر من 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين لم تسجّل أي حالة في 17 ولاية.

وجدّد فورار دعوة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، مشدّدًا على ضرورة الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية.