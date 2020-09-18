صدور كتاب "بجاية .. أرض الأنوار" لرشيق بوعناني

صدر مؤخرا كتاب جديد تحت عنوان "بجاية .. أرض الأنوار" للمصور الفوتوغرافي الموهوب رشيق بوعناني، في منجز يسعى لإعادة اكتشاف مدينة بجاية بتاريخها القديم ومواقعها السياحية وتراثها الثقافي المادي.

وتم إنجاز هذا الكتاب -الصادر في 255 صفحة- من طرف دار النشر"كولورست" وهو بمثابة دفتر سفر ودليل مفصل وسرد تاريخي في الوقت نفسه.

وأرفق هذا الإصدار المصور ذو الجودة العالية بنصوص مفصلة وذات مراجع تتعلق أولاً ببجاية القديمة بمقابرها لما قبل التاريخ المعروفة بها قرية إيباريسن والفترة البيزنطية مرورا بالمركز التجاري الفينيقي لخليج زقوات، والمدينة الرومانية صالداي بالإضافة إلى الغزو الوندالي.

وتشكّل بقايا الحمامات الرومانية في توبوسوبتو وبقايا قناة نونيوس داتوس، وصهاريج العروية الجزء الرئيسي من صور هذه الفترة بالإضافة إلى الخرائط الجغرافية التي تمثل مختلف الغزوات والتغيرات التي عرفتها المنطقة.

ويُبرز صاحب الكتاب أيضًا مدينة بجاية كحاضرة إقليمية كبرى في عهد السلطان الحمادي الناصر، كما يشرح مختلف التطورات خلال فترات الحكم الفاطمية والزيرية والموحدية والحفصية والزيانية والمرينية، مقدّمًا بصمات كل منها على هذه المدينة من خلال صور التحصينات التي بُنيت في كل فترة وبوابات المدينة بالإضافة إلى مسجدي سيدي الصوفي وابن تومرت.

واهتمت عدسة المصور برصد التحصينات البحرية لحظيرة غورايا الطبيعي، حيث جرى تقديم لقطات للجمال النادر الذي يميز مواقع كـ "رأس كاربون" (الرأس المثقوب) ومنارته الطبيعية وقمة القرود وشرفتها الاصطناعية التي يبلغ ارتفاعها 420 مترًا، وحصن قورايا الذي بناه الاسبان في القرن السادس عشر بالإضافة إلى "الرأس الأسود" (رأس بوحاي) و"رأس بواك" (رأس سيدي المليح).

ويمنح الكتاب أيضا عبر الصور فرصة اكتشاف القصبة الإسبانية وحصن موسى وأماكن العبادة في المدينة ومواقع المنتجعات الرئيسية بالإضافة إلى معظم شواطئ هذه المدينة، وبالإضافة إلى جودة الصور والطباعة يتميز هذا الإصدار أيضا بأصالة نقاط أخذ الصور وأيضا باختيار المواقع المميزة التي تبتعد عن إطار النظرة السياحية المعتادة للمدينة وتدعوها القارئ في نفس الوقت لإعادة اكتشاف الأماكن.

ويتميز الكتاب باعتماده على التكنولوجيا الحديثة حيث يوفر معلومات تقنية جديدة كإحداثيات "جي بي اس" لكل موقع من المواقع التي تم تصويرها بهدف تمكين القارئ من الوصول إليها بسهولة وكذا "رموز الرد السريع" (كيو آر) التي بمجرد مسحها ضوئيا تحيل القارئ إلى الصور ومقاطع الفيديو التي تشرح كل فصل من فصول هذا الإصدار.

يُشار إلى أنّ المصوّر المكوّن المقيم في كندا، سبق له تأليف كتاب "دزاير" الصادر في 2014.