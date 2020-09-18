الفيفا ترفع العقوبة عن اتحاد العاصمة بعد تسوية قضية إيبارا

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم، هذا الجمعة، عقوبة حرمان نادي اتحاد العاصمة من الإستقدامات خلال فترة التسجيلات الثلاث المقبلة بعد تسوية مستحقات مهاجمه السابق الكونغولي برانس إيبارا (24 سنة).

في بيان على صفحته الرسمية في شبكة "فيسبوك"، قالت إدارة الاتحاد: "نودّ إبلاغكم بأننا تلقينا اليوم مراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لإبلاغنا برفع عقوبة المنع من الانتدابات، أي بعد تسوية المستحقات المالية المتعلقة بإيبارا".

وكانت الفيفا منعت الفريق الأحمر والأسود من الإستقدامات إلى غاية تسديد مستحقات هدّافه السابق إيبارا، بعدما تقدّم اللاعب الكونغولي بشكوى إلى الهيئة الكروية العالمية بهدف استرجاع مستحقات سنة كاملة من حامل لقب البطولة الوطنية لموسم 2018-2019، معتبرًا أنّ طريقة فسخ عقده من قبل إدارة النادي العاصمي كانت "غير شرعية".

وأتى حكم لجنة اللاعبين التابعة الفيفا، لصالح الدولي الكونغولي، وألزم إدارة بطل الجزائر 2019، بدفع مبلغ 200 ألف دولار قبل السادس جويلية الفارط .

يُشار إلى أنّ إيبارا لعب في صفوف اتحاد العاصمة برسم الموسم الكروي 2018- 2019، وأسهم في تتويجه بلقب البطولة، كما كان في دائرة اهتمامات نادي مولودية الجزائر هذه الصائفة، حيث أعطى موافقته المبدئية

للانضمام إليه، قبل أن يخلف وعده ويلتحق بنادي نافتسي باكو الناشط في بطولة أذربيجان.