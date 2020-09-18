غوراديولا: رياض محرز جاهز لمواجهة ولفرهامبتون

اكد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، اليوم الجمعة ان الدولي الجزائري رياض محرز الذى تعافي من اصابته بكوفيد-19 جاهز لمواجهة ولفر هامبتون يوم الإثنين المقبل، في مباراة لحساب البطولة الانجليزية الممتازة بينما سيفتقد النادي خدمات الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والفرنسي إيمريك لابورت .

وأكد غوارديولا أن الجناح رياض محرز عاد إلى الفريق بعد تعافيه من إصابة بفيروس كورونا لكن المدافع لابورت لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت قبل العودة للمباريات بعد أن أصيب بالعدوى في وقت سابق هذا الشهر.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مباراة سيتي الافتتاحية في بطولة هذا الموسم "لم يخض أغويرو أي مران مع الفريق حتى الآن، وقبل أيام، عاد رياض محرز ليتدرب مع الفريق، بينما عاد إيمريك لأول مرة الجمعة، محرز جاهز لمباراة ولفرهامبتون بينما يحتاج لابورت لبعض الوقت".

وغاب أغويرو، هداف سيتي التاريخي، عن مباريات فريقه الأخيرة الموسم الماضي بعد خضوعه لجراحة في الركبة ولم يعد من وقتها لتدريبات الفريق الأول.

واحتل سيتي المركز الثاني في البطولة الممتازة خلف ليفربول البطل الموسم الماضي وتعاقد مع قلب الدفاع نيثن آكي والجناح فيران توريس من بورنموث وبلنسية على الترتيب.

وعبر غوارديولا عن اعجابه بالمرونة التي أضافها اللاعبان للفريق لكنه أقر بأن هذا الثنائي سيحتاج إلى بعض الوقت للانسجام مع تشكيلة سيتي القوية.