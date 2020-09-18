وزير النقل : نص قانوني يفرض استعمال جهاز تحديد السرعة في مركبات النقل الجماعي و البضائع سيطرح مستقبلا

كشف وزير النقل ، هاني لزهر ، في رده على اسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن مصالح ادارته بصددوضع اللمسات الاخيرة على نص قانوني يفرض استعمال جهاز تحديد السرعة لدى سائقي النقل الجماعي ومركبات نقل البضائع مستقبلا . وأضاف وزير النقل أن هذه الوسيلة من شأنها ان تخفف من حوادث المرور التي لطالما تسببت فيها الشاحنات والحافلات .

وقال السيد الوزير ان هذا الجهاز يمكن من الحصول على المعلومات حول السرعة والمسافة ومدة السياقة والراحة ، وهو الامر الذي سيدفع بالسائقين الى احترام السرعة القانونية واخذ وقت الراحة الكافي لتفادي الوقوع في أخطاء قد تؤدي الى حوادث المرور ".

كما تضمن مخطط عمل الوزارة – حسب ذات المتحدث – لسنة 2021 انجاز محطات متعددة الانماط لنقل الحاويات من الموانئ الى الاماكن المقصودة وسيتم انجازها في كل من توقرت وبشار وسيدي بلعباس ووهران والخروب قسنطينة وولاية سطيف .

ويهدف هذا المخطط حسب السيد هاني لزهر في تخفيف الضغط على شبكات الطرق والحد من حوادث المرور .

المصدر : الاذاعة الجزائرية

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