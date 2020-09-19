أرضية تكنولوجية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية في الأغواط

دشّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، هذا السبت، أرضية تكنولوجية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية بالقطب الجامعي لمدينة الأغواط.

حسب الشروحات التي قدمها مدير الجامعة جمال بن برطال، تطلّب إنجاز هذه الأرضية غلافًا ماليًا تفوق قيمته 294 مليون دينار، وأكثر من 1.2 مليار دينار خصّص لتجهيزها بمختلف الوسائل العلمية.

ووفق البطاقة التقنية للمشروع، يشرف على تأطير هذه الأرضية 250 أستاذًا باحثًا في طور الدكتوراه، فضلاً عن أساتذة بدرجة "بروفيسور"، مما يضمن إعداد أبحاث ذات قيمة علمية هامة، ودشّن وزير القطاع مجمع مخابر البحث الذي يضم 14 مخبرًا علميًا عال المستوى خاص بمختلف المجالات وهو المشروع العلمي الذي كلّف أزيد من 500 مليون دينار، ويتوفر على مختلف التجهيزات العلمية، إضافة إلى مطعم (120 مقعدًا) وإقامة داخلية مجهّزة خاصة بالباحثين.

وتدعّم القطاع أيضا بوحدة البحث في مجال النباتات الطبية ومجمع المصالح المشتركة الذي يضم مجمعا إداريا, ومكتبة مركزية (600 مقعد) وبناية جديدة لدار المقاولاتية، واستمع بن زيان إلى عرض حول مشروع إنجاز 8 آلاف مقعد بيداغوجي الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال بورشاته 85 من المئة.