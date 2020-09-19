وزارة الصناعة: أرضية رقمية لتسجيل متعاملي السيارات هذا الأحد

تطلق وزارة الصناعة هذا الأحد أرضية رقمية للتسجيل الأولي الالكتروني لمصنعي السيارات و وكلاء بيع السيارات الجديدة.

وأوضح بيان لوزارة الصناعة أنّ المتعاملين المهتمين مدعوون للقدوم إلى مقر الوزارة للشروع في التسجيلات الأولية الالكترونية عبر البوابة الخاصة بالترتيبات المعتمدة.

وفي هذه الحالة يتعين على المعنيين تقديم بطاقة تعريف و الحالة القانونية للمؤسسة و السجل التجاري،و للحصول على موعد فان المتعاملين مدعوين إلى تسجيل أنفسهم عبر البريد الالكتروني info.dispositifs@industrie.gov.dz أو عبر الهاتف.

للتذكير، تمّ اطلاق الاأرضية الرقمية الخاصة بالتسجيلات الأولية جاء طبقا للترتيبات الجديدة المسيرة لنشاطات صناعة السيارات ووكلاء بيع السيارات المنصوص عليها في المراسيم التنفيذية 20-226 و 20-227 الصادرين في 19 أوت الماضي.