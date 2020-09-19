ندوة دولية حول مقاولات النساء الريفيات في 15 أكتوبر المقبل

أعلنت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، هذا السبت، عن احتضان الجزائر العاصمة يوم 15 أكتوبر القادم، أول ندوة دولية حول النشاط المقاولاتي للنساء الريفيات، بالتنسيق مع البرنامج الأممي للتنمية لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في آفاق 2030.

في ختام زيارتها لولاية تيبازة رفقة "بلارتا أليكو" المقيمة الدائمة للبرنامج الأممي للتنمية، قالت كريكو إنّ الندوة التي ستتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الريفية، تأتي في إطار إستراتيجية قطاعي التضامن الوطني والعمل، و"من أجل تحقيق استقلالية اقتصادية ذات معايير دولية سيما منها العصرنة التي تتطلبها آفاق التنمية المستدامة وعالم المقاولاتية.

وتندرج المبادرة "الأولى من نوعها" بين قطاعي التضامن الوطني والعمل وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية, إلى توسيع التعاون والشراكة بين الطرفين سيما في مجال المرافقة والتكوين وتبادل الخبرات، وستشهد التوقيع على عدة اتفاقيات في المجال.

من جهتها، أكدت المقيمة الدائمة للبرنامج الأممي الإنمائي، بلارتا أليكو، استعداد الجهاز لتوسيع التعاون والشراكة لترقية أداء المرأة الريفية في مجال المقاولاتية، منوهةً بقدرات وطاقات المرأة الجزائرية في تقديم الإضافة اللازمة للاقتصاد الوطني وهو ما "يتماشى ويتناغم" مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، على حد قولها.

وأبرزت أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بنشاط المرأة في عالم المقاولاتية، "تتماشى مع مخطط الحكومة الجزائرية في هذا المجال"، منوّهةً بمختلف أجهزة دعم إنشاء مؤسسات صغيرة ومرافقة المؤسسات المصرفية لفئة النساء، خصوصًا الريفيات من خلال تمويل تلك المشاريع.

وقالت في هذا السياق إنّ من بين أهداف البرنامج الأممي للتنمية تدعيم النشاط المقاولاتي المرأة الريفية "إيمانًا بأهمية مكانة المرأة في الوسط الريفي".

وأعربت بلارتا أليكو عن أملها في توسيع دعم نشاطات المرأة في شعب أخرى تتعلق بمجالات الطاقة الشمسية والزراعة الغذائية وتسيير الموارد المائية والمشاريع التي لها علاقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

64 % من مشاريع وكالة القرض المصغر لفائدة المرأة

كشفت كريكو عن بلوغ حصة النساء ضمن المستفيدين من مشاريع وكالة القرض المصغر (أنجام) بلغت 64% ، وأبرزت أنّ "المرأة الريفية كان لها الحظ الأوفر للظفر بدعم ومرافقة الدولة لاستحداث مشاريع وصنع التغيير على جميع الأصعدة سيما منها القطاع الاقتصادي بدخول عالم المقاولاتية بروح مثابرة جديرة بالاهتمام".

وسجّلت الوزيرة أنّ وكالة "أنجام" لوحدها موّلت ودعّمت ورافقت منذ استحداث الجهاز وإلى غاية شهر أوت الماضي 586.879 امرأة من إجمالي 923.308 مشروع في مجالات متعددة منها الزراعة والصناعة الصغيرة والبناء والصناعات التقليدية والخدمات.

واستفادت المرأة الريفية من 32 بالمائة من مجمل المشاريع التي استفاد منها العنصر النسوي أي ما يعادل 187.567 مستفيدة، حسب إحصائيات وطنية قدمها مسؤولو وكالة أنجام.

وفي سياق اهتمام الدولة بفئة النساء سيما الريفيات، كشفت كريكو عن قيام الصندوق الوطني للتأمينات عن البطالة بتمويل 15.864 مشروع لفائدة المرأة من إجمالي 152.613 مشروعًا.

وأكدت الوزيرة أنّ جهود القطاعين أي التضامن الوطني والعمل، ستبقى متواصلة لتحقيق نهضة مقاولاتية للمرأة الريفية بمعايير دولية تساهم في بناء اقتصاد الجمهورية الجديدة.