كورونا: 203 إصابة جديدة و124 حالة شفاء و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 203 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 124 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 49.826 حالة، من بينها 203 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 1672 حالة وعدد المتماثلين للشفاء 35.047 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات وأن 6 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين أن 22 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 31 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية إلى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.