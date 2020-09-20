﻿ طواف فرنسا للدراجات: السلوفيني بوغاتشار يتوج أصغر بطل منذ عام 1904

بات السلوفيني تاداي بوغاتشار، في سن 21 عاما، أصغر دراج يتوج بطلا لطواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية منذ النسخة الثانية عام 1904، وذلك بعدما أنهى النسخة الـ107 متصدرا للترتيب العام في أول مشاركة له.

وأحرز بوغاتشار اللقب بعدما انتزع القميص الأصفر المخصص للمتصدر امس السبت، في المرحلة قبل الأخيرة التي كانت ضد الساعة، من مواطنه بريموز روغليتش بعد اكتفاء الأخير بالمركز الخامس بفارق قرابة دقيقتين.

وأسدل بوغاتشار الستار على نسخة كان من المفترض أن تنطلق قبل شهرين، لكن جائحة فيروس كورونا المستجد تسببت بإرجائها، في المركز الحادي والأربعين خلال المرحلة الحادية والعشرين الختامية لكن بفارق 8 ثوان فقط عن الفائز.

ولم يسبق أن شهد السباق مثل هذا التحول في الصدارة منذ عام 1989 عندما جرد الأمريكي غريغ ليموند الفرنسي لوران فينيون من القميص الأصفر في المرحلة الأخيرة في باريس وتوج بلقبه الثاني بعد الأول عام 1986 وأضاف الثالث عام 1990.

ترتيب الدراجين الخمسة الأوائل في المرحلة الــ21 الأخيرة:

الايرلندي سام بينيت 2,53,32 ساعة الدنماركي مادس بيدرسن نفس التوقيت السلوفاكي بيتر ساغان نفس التوقيت النروجي الكسندر كريستوف نفس التوقيت

5- الايطالي ايليا فيفياني نفس التوقيت

الترتيب العام للخمسة الأوائل:

السلوفيني تاداي بوغاتشار 87:20,05 ساعة السلوفيني بريموز روغليتش بفارق 59 ثانية الاسترالي ريتشي بورت بفارق 3:30 دقائق الاسباني ميكل لاندا بفارق 5:58 د

5- الاسباني أنريك ماس بفارق 6:07 د ).