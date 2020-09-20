﻿ كوفيد-19: الرئيس تبون يؤكد أن قرار فتح المدارس سوف يتخذ بالتشاور مع المختصين

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأن قرار فتح المدارس تحسبا للسنة الدراسية 2020-2021 لن يتخذه بمفرده، بل بالتشاور مع الهيئة الوطنية المختصة والأطباء.

وقال السيد تبون في مقابلة له مع ممثلي بعض وسائل الاعلام الوطنية تبث سهرة اليوم الأحد، بأن قرار فتح المدارس "لن أتخذه بمفردي ولن يكون هذا القرار سلطويا، بل بالتشاور مع علماء الطب الجزائريين ومع الهيئة الوطنية المختصة التي سوف تتحمل مسؤوليتها".

وتابع رئيس الجمهورية في هذا السياق مؤكدا بأن "دولا أوروبية فتحت المدارس وتم استئناف الدراسة فيها إلا أنها اضطرت فيما بعد إلى إغلاقها بعدما اكتشفت أن الأطفال معرضون هم أيضا للإصابة بفيروس كورونا"، متسائلا بالمناسبة: "هل الهدف هو تطبيق برنامج تعليمي أم حماية المواطن ؟".

وشدد في هذا الصدد على أن الجزائر "اختارت حماية المواطن"، مشيرا إلى إمكانية برمجة دخول مدرسي "حسب وضعية كل ولاية و ليس بالضرورة أن يتم هذا الدخول في يوم واحد عبر كل ولايات الوطن".

وأضاف رئيس الجمهورية في ذات الوقت ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في الجزائر يأخذ منحى تنازليا وأن 17 أو 18 ولاية عبر الوطن لم يسجل بها في الآونة الأخيرة أي حالة إصابة.