وزارة التربية تطلق هذا الأحد استشارة وطنية واسعة لانجاح الدخول المدرسي

تطلق وزارة التربية الوطنية هذا الأحد استشارة وطنية واسعة مع الشركاء الاجتماعيين حول إنجاح الدخول المدرسي القادم حيث سيقدم مختلف النقابات التابعة للقطاع جملة من المقترحات .

وينتظر أن يدخل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اللقاء بملف القانون الخاص وما بقي فيه من مشاكل عالقة .

وأوضح رئيس الاتحاد صادق دزيري أن هناك" ثلاث نقاط أساسية القدرة الشرائية المتدنية وملف التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والملف الثالث المتعلق بملف الخدمات الاجتماعية نريد العودة إليه للفصل في حيثياته".

من جانب آخر أكد علي بن زينة رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ أن التساؤلات المرتقبة ستقتصر على تاريخ الدخول المدرسي وتطبيق البروتوكول الصحي، قائلا " نحن كمنظمة وطنية لأولياء التلاميذ سنتكلم عن حيثيات الدخول المدرسي وكيفية تطبيق البروتوكول الصحي وثالثا ماهو التاريخ الحقيقي للدخول المدرسي" .

وتعتبر هذا الموسم الدراسي موسما مدرسيا استثنائيا بالنظر للظروف الصحية الخاصة التي تعرفها البلاد والعالم بأسره ، وهو ما يستوجب تظافر جهود الجميع وزارة ونقابات من أجل تحقيق نجاح الانطلاقة والسيرورة دون تسجيل إصابات بفيروس كورونا كوفيد 19 .