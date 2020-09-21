الرئيس تبون يعزي عائلة الفنان الراحل حمدي بناني

﻿ قدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة إلى عائلة الفنان حمدي بناني،الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز 77 سنة بمستشفى ابن سينا بعنابة.

وكتب الرئيس تبون على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"بحزنٍ شديد، تلقيت نبأ وفاة الصديق والفنان القدير حمدي بناني الذي فقدت الساحة الفنية برحيله رجلا ملتزما، عرف كيف ينال احترام الجمهور بِفنه طيلة مسيرته، داخل وخارج الوطن.

وعلى إثر هذا المصاب الأليم، أتوجه بخالص التعازي والمواساة لعائلته ولمحبيه أينما كانوا.

إنا لله وإنا إليه راجعون".