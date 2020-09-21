الرئيس تبون يشارك هذا الثلاثاء عبر تقنية التواصل المرئي في الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة

يشارك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الثلاثاء، في الدورة العادية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، حسب ما أفاد به، الاثنين، بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان:" يشارك رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون غدا الثلاثاء، في الدورة العادية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، وسيلقي بهذه المناسبة كلمة يحدد فيها موقف الجزائر من قضايا الساعة الإقليمية والدولية، ومسألة إصلاح المنظمة الأممية وخاصة مجلس الأمن حتى يكون أكثر عدلا في التمثيل الجهوي للقارات".

والجدير بالذكر أن هذه الدورة التي تصادف الذكرى 75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، تعقد هذه السنة حول موضوع "الأمم المتحدة التي نريد، والأمم المتحدة التي نحتاجها: إعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالتعددية ـ التصدي لجائحة كوفيد-19 بإجراءات فعالة متعددة الأطراف"، وفقا للمصدر ذاته.(