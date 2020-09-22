إتحاد الجزائر ينهي إرتباطه مع الليبي مؤيد اللافي

أعلنت إدارة إتحاد الجزائر عن فسخ عقد اللاعب الليبي مؤيد اللافي بالتراضي، بعد أن توصل إلى إتفاق مع المدير الرياضي عنتر يحي.

ونشر النادي العاصمي على موقعه الرسمي الاثنين بيانا يؤكد فيه إنهاء إرتباط الإدارة مع صانع ألعابه "تم يوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 فسخ عقد اللاعب مؤيد اللافي بالتراضي مع الإدارة. نتمنى كل التوفيق للاعب اللافي في مشواره الكروي".

وجاء قرار إدارة إتحاد الجزائر، بالاستغناء عن واحد من أبرز لاعبي الاتحاد الموسم الماضي، بسبب إصراره على خوض تجربة احترافية جديدة.

وكان اللاعب الليبي قد نشر بدوره رسالة وداع لجماهير الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، جاء فيها "شكرا جماهير اتحاد الجزائر واولاد البهجة خاصة على كل الاوقات الجميلة، شكرا على وقوفكم الي جانبي في كل الاوقات لن انسى هتفاتكم، لن انسى كل شيء جميل، كنتم دائما الجمهور رقم 1 كل الحب والاحترام والتقدير لكم هذه كرة القدم ستبقون دائم في قلب مؤيد اللافي شكرا لكم جميعا".

وانضم اللافي صاحب 24 عاما لاتحاد الجزائر في صفقة انتقال حر في ديسمبر من عام 2018، وخلال الموسم الفارط سجل اللافي هدفا وصنع خمسة في 22 مباراة مع "أبناء سوسطارة" في كل المنافسات.

وبدأ اللافي مسيرته في صفوف أهلي طرابلس الليبي قبل أن يخوض تجربة احترافية مع سانتا كلارا البرتغالي ثم انضم للشباب السعودي ومنه إلى اتحاد الجزائر.