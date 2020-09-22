العراق: سقوط ثلاثة قذائف داخل المنطقة الخضراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق, الثلاثاء, عن سقوط ثلاث قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

ونقل الإعلام العراقي عن بيان للخلية أفاد بأن "قذائف الهاون سقطت داخل المنطقة الخضراء فجر اليوم بدون تسجيل خسائر أو أضرار".

وأضاف البيان, أن "القذائف انطلقت من منطقة الكرادة".

وتتعرض المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية, في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بالصواريخ.

ويشهد العراق, منذ فترة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد, وكذا في محيط مطار بغداد الدولي, دون تسجيل خسائر بشرية, كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.