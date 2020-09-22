شبيبة الساورة تعلن انتقال فرحي الى النادي الافريقي

اعلن فريق شبيبة الساورة على صفحته الرسمية "فايسبوك" سهرة الاثنين عن انتقال متوسط ميدانه ابراهيم فرحي الى النادي الافريقي الناشط في الرابطة الاولى التونسية لكرة القدم.

فبحضور جميع اللاعبين والطاقمين الفني والاداري، نظمت إدارة نادي الجنوب حفل توديعي على شرف فرحي (23 سنة)، وهو الذي التحق بصفوف الشبيبة في 2018 قادما من اتحاد الجزائر.

وصرح اللاعب لصفحة النادي قائلا "أشكر الجميع على هذه المبادرة التي أثرت في نفسي كثيرا. أتمنى حظا موفقا لشبيبة الساورة خلال الموسم المقبل وحتى اللاعبين ايضا الذين امضيت معهم اوقات رائعة".

وسيلتحق فرحي في النادي الافريقي بمواطنه حسين بن عيادة من شباب قسنطينة، الذي وقع على عقد لثلاثة مواسم في انتظار التحاق زكريا نعيجي من نادي بارادو وزين الدين بوتمان من نصر حسين داي.

من جهة اخرى، سجلت التشكيلة "الصفراء والخضراء" قدوم لاعبين اثنين من اهلي برج بوعريريج وهما المدافع المحوري محمد عمران والمهاجم مهدي دروش، اضافة الى الوسط الهجومي وليد بلحمري من وداد تلمسان والظهير الايسر لاتحاد الشاوية عبد القادر بن صالح. كما جددت الادارة الثقة في المدرب مزيان ايغيل من خلال تمديد عقده لسنة اضافية.

وشرع ممثل ولاية بشار في التحضيرات تحسبا لموسم 2020-2021 بملعب "20 اوت"، سهرة الأحد بأبواب مغلقة، وذلك بعد خضوع اللاعبين الى الكشوفات الطبية.

وأنهت شبيبة الساورة بطولة الموسم الماضي، المتوقفة نهائيا بسبب جائحة كورونا، في المرتبة السابعة استنادا الى الترتيب العام الذي أعدته رابطة كرة القدم المحترفة، بالاعتماد على قاعدة معامل النقاط المحصل عليها في المقابلات

الملعوبة.