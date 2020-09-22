الحكومة الفلسطينية تشيد بموقف الجزائر الداعم للقضية و الرافض للتطبيع مع اسرائيل

أشادت الحكومة الفلسطينية بموقف الجزائر الثابت تجاه القضية التي تعتبرها مقدسة بالنسبة للشعب الجزائري، وبتأسفها لهرولة بعض العرب للتطبيع مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ملحم إبراهيم خلال تدخله في برنامج زوايا الأحداث للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر كانت دائما سندا لفلسطين.

وأوضح إبراهيم إن فلسطين تقدر الموقف العظيم من بلد عظيم (الجزائر) تتطلع إليه فلسطين في اللحظات الصعبة ليكون سندا وداعما للحق الفلسطيني في زمن نرى فيه تهافت دولا عربية للتطبيع لتسيء للأمن القومي العربي و تحدث إختراقا فادحا في جداره".

وعن قرار الحكومة الفلسطينية التخلي عن الرئاسة الدورية للجامعة العربية دون التنازل عن مقعدها، أكد المتحدث باسمها ملحم إبراهيم أن القرار جاء ردا على التطبيع الذي خرج عن مباديء قرارات المبادرة العربية للسلام التي تؤكد عدم إقامة أي علاقة مع إسرائيل قبل أن تعترف بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.