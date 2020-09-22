191 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50.214 إجمالي الحالات المؤكدة

سجلت 191 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 127 مريضا للشفاء حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 50.214 من بينها 191 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1689 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 35.307 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 25 ولاية سجلت من حالة 1 إلى 9 حالات وأن 5 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين أن 18 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 34 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية إلى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي و الارتداء الإلزامي للقناع الواقي.