فلسطين تتخلى عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية في دورته الحالية

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، أن دولة فلسطين، قررت التخلي عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية في دورته الحالية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المالكي قوله في مؤتمر صحفي، أن "دولة فلسطين لن تنسحب من مجلس الجامعة، وأن منظمة التحرير عضو فيها منذ عام 1976، لأن الانسحاب سيخلق فراغا، ويمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة".

وشدد على أن "هناك دولا عربية ثابتة في موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال"، معربا عن أمله في أن تبقى ثابتة وملتزمة بقرارات الجامعة والمبادرة العربية.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني "رفض ارتباط رئاسة فلسطين لمجلس الجامعة في هذه الفترة المشؤومة".