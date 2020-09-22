الحكومة تمنح 30ألف دج للناقلين و10 ألاف دج للسائقين والقابضين واتحاد الناقلين يثمن الاجراء

قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد توسيع منح المساعدة المالية بقيمة 30000 دج لفائدة ناقلي الأشخاص عبر الطرقات الذين تضرروا بفعل اجراءات التقييد المفروضة على النقل ما بين الولايات في اطار اجراءات الوقاية من فيروس كورونا و مكافحته ( كوفيد-19) حسبما أشار اليه بيان لمصالح الوزير الأول اليوم الثلاثاء.

و أوضح ذات المصدر أنه "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد توسيع المساعدة المالية بقيمة 30000 دج لفائدة ناقلي الأشخاص عبر الطرقات الذين تضرروا بفعل اجراءات التقييد المفروضة على النقل ما بين الولايات في اطار اجراءات الوقاية من فيروس كورونا و مكافحته ( كوفيد-19)".

و حسب نفس البيان، تمنح ايضا مساعدة مالية قدرها 10000 دج لفائدة السائقين و القابضين مشيرا الى أن هذه الاجراءات "قابلة للتطبيق خلال شهر أوت، سبتمبر و أكتوبر".