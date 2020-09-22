آيت علي براهم يبحث فرص الاستثمار مع المدير العام لشركة هواوي بالجزائر

استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم اليوم الثلاثاء بالجزائر المدير العام لشركة هواوي-الجزائر أليكس داي كينغ، حيث تباحثا فرص الشراكة بين القطاع الصناعي الجزائري و الشركة الصينية في مجال الاتصالات حسب بيان للوزارة.

و تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى فرص الشراكة بين القطاع الصناعي الجزائري والعملاق الصيني المتخصص في مجال الاتصالات و ذلك بعد عرض مفصل حول تاريخ شركة هواوي وانجازاتها عبر مختلف دول العالم والجزائر.

وفي هذا الإطار أعرب الوزير عن إرادة دائرته الوزارية في استحداث شراكات واستثمارات مباشرة في الجزائر مع شركة هواوي في مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة و كذا مرافقة عملية رقمنة انظمة وزارة الصناعة وتكوين إطارات القطاع الصناعي.

وفي تصريح للصحافة كشف آيت علي براهم عن إمكانية تجسيد عدة شراكات صناعية مع الشركة الصينية سيتم دراستها قريبا.

من جانبه رحب ممثل شركة هواوي بأي شكل من أشكال التعاون المثمر بين الطرفين.