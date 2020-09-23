اكتشاف العامل الرئيسي لتفشي فيروس كورونا

توصل فريق من العلماء إلى الكشف عن العامل الرئيسي المساهم بتفشي فيروس كورونا المستجد, المسبب لـ "كوفيد-19", حسبما نقلت مصادر إعلامية.

ودرس العلماء تأثير الرطوبة و درجة الحرارة وسرعة الرياح على انتشار أصغر قطرات اللعاب التي تحتوي على جزيئات فيروسية, مستخدمين تجارب هيدروديناميكة.

وتوصل الباحثون, إلى أن قابلية الفيروس للبقاء تنخفض بشكل كبير في درجات الحرارة العالية و الرطوبة النسبية المنخفضة بسبب ارتفاع معدل التبخر, و في الطقس الحار مع الرطوبة العالية، لا يزال احتمال انتقال الفيروس التاجي مرتفعا.

وحسب الدراسة, فإن معدل التبخر والرطوبة في الهواء هو السبب الرئيسي لتفشي الفيروس, الأمر الذي يبرر سبب اشتداد الوباء في شهر يوليو, في المدن المكتظة بالسكان حول العالم ذات المناخات الحارة والرطبة.

وتجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا عبر العالم 970 ألفا, فيما تم تسجيل نحو 32 مليون إصابة حتى الآن, حسب آخر إحصائية نشرتها جامعة "جونز هوبكنز", هذا الأربعاء.