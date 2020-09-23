منتدى حول التكنولوجيات الرقمية لفائدة الصحافيين

أطلق المتعامل العمومي "اتصالات الجزائر" اليوم الأربعاء بالجزائر،"منتدى الجزائر تكنولوجيا" لفائدة للصحافيين و يخص التكنولوجيات الرقمية الجديدة.

و يعد هذا المنتدى بمثابة فضاء للنقاش بين الإعلاميين في الصحافة المكتوبة و السمعي-البصري و الصحافة الالكترونية حول مختلف مواضيع الساعة ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال الجديدة و الرقمنة.

و شكل هذا اللقاء الذي نظم بعنوان "في صميم التكنولوجيا" فرصة بالنسبة لمسؤولي اتصالات الجزائر لشرح بعض الجوانب التقنية المرتبطة بنشاط المؤسسة أي "مختلف بطاقات شبكة الاتصال" و "الدفع الالكتروني في الجزائر".

في هذا الشأن تم التأكيد على أهمية استعمال البطاقة الالكترونية الذهبية و البطاقة البنكية المشتركة في الصفقات المالية حيث تسمح هاتان البطاقتان بالقيام بعمليات مختلفة عن بعد لاسيما فضاء "بريدي نت" أو المكتب البريدي الالكتروني.

و تسمح بطاقة الدفع و السحب بالقيام بعمليات سحب ودفع مختلفة على الحساب الجاري البريدي و الشبابيك الآلية للبنوك و محطات الدفع الالكتروني و قريبا من خلال الخدمة الجديدة QR عبر الهاتف الذكي.

و حاليا، تسمح البطاقة الذهبية بالشراء عن طريق النت مختلف المنتوجات المعروضة في متاجر بريد الجزائر و شركائه و تسوية فواتير استهلاك الكهرباء و الماء و شحن اشتراكات الاتصال عن طريق الهاتف النقال.

و تجدر الإشارة إلى أن البطاقة الذهبية ستعرف استعمالا واسعا في الجزائر بعد إعلان وزير البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية ابراهيم بومزار الاثنين الماضي عن مجانية استعمال الدفع الالكتروني عبر محطات الدفع الالكتروني و QR أو الموقع الالكتروني التجاري وإلزام التجار باقتناء أجهزة الدفع قبل 31 ديسمبر 2020 .

و من جهتهم، أعرب المشاركون في المنتدى التكنولوجي عن "ارتياحهم التام" لاتخاذ مثل هذه المبادرة التي تشكل فضاء للاطلاع على التكنولوجيات الجديدة.