إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بورقلة

سلم إرهابي نفسه، الاربعاء، للسلطات العسكرية بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه، اليوم 23 سبتمبر 2020 ، للسلطات العسكرية بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة.

ويتعلق الأمر بالمسمى +بن ميلود بشير+ المولود في 27 أفريل 1972 بورقلة، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1997، حيث تم توقيفه وسجنه سنة 2003 إلى غاية 2006، وفي 2009 تم سجنه لمدة سنة بتهمة النصب والاحتيال.

وفي سنة 2013 التحق بمنطقة الساحل أين نشط في تجارة السلاح إلى غاية تسليم نفسه نهار اليوم"