امتحان شهادة التعليم المتوسط :90.61 بالمائة من التلاميذ اننقلوا إلى السنة الأولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية الوطنية ،مساء الأربعاء، ان نسبة قبول تلاميذ اقسام السنة الرابعة متوسط للموسم الدراسي 2019-2020 ، في السنة الأولى ثانوي قدرت ب 90.61 بالمائة.

و تمثل هذه النسبة العدد الإجمالي للتلاميذ الذين تحصلوا على معدل 9 من 20 فما فوق خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني من السنة الدراسية 2019-2020 وأولئك الذين تم قبولهم عقب اجتيازهم للامتحان في دورته لسبتمبر2020 .

وأوضحت الوزارة في بيان أن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط سيتم الإعلان عنها هذا الخميس ابتداء من الساعة الثانية زوالا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: bem.onec.dz بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار وعبر فضاء الأولياء: tharwa.education.gov.dz

كما سيتمكن الممتحنون من معرفة نتائجهم على مستوى كل المؤسسات التعليمية من خلال إشهار قوائم الناجحين والمقبولين في السنة الأولى ثانوي في نفس اليوم (غدا الخميس) وفي نفس التوقيت(الثانية زوالا).

وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي لتلاميذ أقسام السنة الرابعة متوسط للموسم الدراسي 2019-2020 ، المقبولين في السنة الأولى ثانوي يقدر بنسبة 90.61 بالمائة.

وقد تقدم 699.379 ألف مترشح لإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط على المستوى الوطني في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري وبلغ عدد المترشحين المعنيين بهذه الدورة "الاختيارية" من المتمدرسين 645.795 مترشح موزعين على 2556 مركز للإجراء اشرف عليهم 163.900 مؤطر في حين بلغ عدد المترشحين الأحرار 23.581 مترشح.

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد، وبعد استشارة مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أسدى في جوان الماضي تعليمات بخصوص شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019-2020 .

ونصت التعليمات على أن شهادة التعليم المتوسط "اختيارية" بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين ولم تعد شهادة ضرورية للانتقال إلى مستوى أعلى حيث سيكون الانتقال باحتساب معدلي الفصلين الأول والثاني على أن يبلغ المعدل العام 9 من 20.

إلا أنه يمكن للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على 9 من 20 اجتياز الامتحان الذي سيحتسب معدله في عملية الانتقال إلى المستوى الأعلى.

أما بالنسبة للمترشحين غير المتمدرسين فشهادة التعليم المتوسط تعتبر "إجبارية" بصفتها الطريقة الوحيدة الممكنة لمزاولة أي تكوين مهني عال.