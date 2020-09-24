إصابة 8 أشخاص بجروح اثر انفجار غاز المدينة داخل مسكن شرق العاصمة

خلف انفجار لغاز المدينة داخل مسكن بحي الحميز (شرق الجزائر العاصمة) صباح الخميس, إصابة 08 أشخاص بجروح و حروق متفاوتة الخطورة , حسب بيان أصدرته المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح البيان أن وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للدار البيضاء "تدخلت اليوم في حدود الساعة 06 و 05 دقائق على إثر تسرب لغاز المدينة تبعه إنفجار بداخل مسكن متكون من 03 طوابق بحي الحميز 05 ببلدية الدار البيضاء", مشيرا إلى أن الحادث خلف إصابة 08 أشخاص بجروح و حروق متفاوتة الخطورة قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ومن ثم نقلهم إلى مستشفيات الرويبة و الدويرة و حسان بادي (بلفور سابقا).

وذكر ذات المصدر أن هذا الحادث خلف خسائر مادية تتمثل في إنهيار جدران الطابقين الثاني والثالث للبناية و تحطم 02 سيارتين كانتا مركونتين بجانب المسكن.