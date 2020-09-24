مستوطنون إسرائيليون يجرفون أراضي فلسطينية في جنوب نابلس

جرفت آليات المستوطنين الإسرائيليين, هذاالخميس, مساحات من أراضي الفلسطينيين في قرية (جالود) جنوب نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وافا) عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية, غسان دغلس, قوله أن "جرافات تابعة للمستوطنين تقوم بأعمال تجريف لتوسعة مستوطنة (شفوت راحيل) على حساب أراضي قرية جالود في الحوض رقم (13).

وأضاف أن "أعمال التجريف جاءت عقب يوم واحد من منع الأهالي من شق طرق زراعية واستصلاح أراض في المنطقة والاستيلاء على جرافة كانت تعمل في المكان".

وفي سياق متصل, هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة منازل سكنية في قرية (كيسان) شرق بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "طينة" شرقا وأغلقتها بشكل محكم ومنعت المواطنين من الدخول والخروج.

وأشار غزال إلى أن الاحتلال صعد في الفترة الأخيرة من هجمته الاستيطانية على القرية بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي وإيقاف البناء في مدرسة