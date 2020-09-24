الرئيس تبون يرأس اجتماعًا موسّعًا حول جامع الجزائر وميناء الحمدانية والتسيير المالي

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الخميس، على رئاسة جلسة عمل حضرها الوزير الأول وعدد من أعضاء الحكومة خصّصت لبحث مواضيع ذات علاقة بجامع الجزائر قبل فتحه ومشروع إنجاز ميناء الوسط في منطقة الحمدانية بولاية تيبازة ومسائل أخرى تهم قطاع التسيير المالي.

أفاد بيان رئاسة الجمهورية: "ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم جلسة عمل حضرها الوزير الأولي ووزراء الشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمالية والطاقة والشؤون الدينية والأوقاف والسكن والعمران والمدينة والتجارة والأشغال العمومية والنقل إلى جانب المستشار الاقتصادي والمالي برئاسة الجمهورية ومحافظ بنك الجزائر".

وخصّصت جلسة العمل - يضيف البيان - لبحث "مواضيع ذات العلاقة باللمسات الأخيرة لجامع الجزائر قبل فتحه ومشروع إنجاز ميناء الوسط الحمدانية بولاية تيبازة ومسائل أخرى تهم قطاع التسيير المالي".