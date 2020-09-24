افتتاح مخبر الابتكار الصناعي في واد سمار بالعاصمة

أشرف وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، هذا الخميس في واد سمار بالجزائر العاصمة، على تدشين مخبر للابتكار الصناعي "فاب لاب"، بما سيمكّن الشباب المبتكر وأصحاب المشاريع من تطوير أفكارهم والاندماج لاحقًا في القطاع الصناعي الوطني عبر منتجات مبتكرة.

وأوضح الوزير بان هذا المخبر المتواجد على مستوى مقر المؤسسة العمومية الاقتصادية "آلريم" مؤسسة ذات أسهم والمتخصص في انجاز التجهيزات والمنشآت الحديدية، فرع مجمع الصناعات الحديدية والتعدينية (إيميتال)، يهدف إلى إنشاء "ثروة حقيقية على أساس مشاريع مبتكرة".

وبرفقة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، أبرز آيت علي براهم أنّ الإمكانيات الموجودة على مستوى مؤسسة "آلريم" تمّ وضعها تحت تصرف مخبر الابتكار الصناعي "من أجل تمكين هؤلاء الشباب من تحقيق مشاريعهم في القطاع الصناعي والاندماج في السوق الوطنية بعد تطوير وتصنيع منتجاتهم".

وأشار وزير الصناعة إلى أنّ هذه المبادرة صادرة عن الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغّرة، مركّزًا على أنّ الهدف من هذا المخبر الصناعي يتمثل في استقطاب الفاعلين الذين لديهم تصورات تتضمن نسبًا كبيرة من الاندماج الفوري والتزوّد بابتكارات بغية التوصل إلى انجاز منتجات تحتاجها الصناعة الوطنية.

وأضاف الوزير أنّ "هناك تجهيزات ومهارات تتيح تناغمًا وشراكة مباشرة وحتى عقود مستقبلية بهدف تحقيق اندماج وتكامل بين المنخرطين في هذا المسار".