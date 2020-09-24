هواوي تطلق النسخة المحلية والإقليمية من المؤتمر الدولي "هواوي كونكت 2020" لأول مرة في الجزائر

اعلنت شركة هواوي العالمية اليوم الخميس في بيان عن إطلاق النسخة المحلية والإقليمية الاولى من المؤتمر الدولي "هواوي كونكت 2020" ( HC 2020 – Huawei Connect) في الجزائر وشمال افريقيا وذلك من اجل تسليط الضوء على الاستراتيجيات الخاصة بالتحول الرقمي- الذكي في المؤسسات والحكومات واستعراض افضل الخبرات والممارسات في مجال "التحول الرقمي-الذكي".

و من المتوقع ان يشارك خلال هذا المؤتمر العالمي الذي سوف يعقد من 28 الى 29 سبتمبر عبر الانترنت قادة شركة هواوي والادارة العليا كمتحدثين رسميين السيد جو بينغ- الرئيس المناوب لهواوي و السيد بنغ تشونغ يانغ - عضو مجلس الإدارة ورئيس مجموعة المؤسسات بهواوي و السيد ديفيد وانغ - المدير التنفيذي ورئيس مجلس مراجعة الاستثمار في هواوي و السيد هو جينلونغ رئيس مجموعة الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.

و جاء في ذات البيان ان " شركة هواوي تؤمن بأهمية السوق الجزائري وأسواق شمال افريقيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث أصبحت التكنولوجيا هي المحور الاساسي لكافة القطاعات الحيوية خاصة في ظل التحول الرقمي".ويتطرق المؤتمر خلال جلساته على مدار يومين للعديد من الموضوعات الهامة على الساحة التكنولوجية.

ومن خلال جلسات اليوم الاول سيتم التسليط الضوء على الاستراتيجيات الخاصة بالتحول الرقمي- الذكي في المؤسسات والحكومات واستعراض افضل الخبرات والممارسات في مجال "التحول الرقمي-الذكي" بالاضافة الى الحلول الخاصة بخارطة الطريق لمنتجات وابتكارات هواوي للقطاع المؤسسي والحكومي.

وتأتى أولى جلسات المؤتمر تحت عنوان " خلق قيمة لضمان التآزر عبر مجالات التقنية الخمس" اما الجلسة الثانية بعنوان "التحول النموذجي لخلق قيمة مضافة اكثر تأثيرا".

و في اليوم الثاني, سيكون المحور الأساسي لجلسات مخصص الى جهود هواوي لتعزيز التعاون مع شركائها من خلال العنوان "معاذ للتحرك نحو الاتصال الذكي وخلق قيمة جديدة" و "بناء عالم ذكي بفضل الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي".

ويعرض في هذه المناسبة ايضا جولة افتراضية باستخدام احدث التقنيات للاستمتاع بـ زيارة قاعة " شنغهاي" للتعرف على حلول التطبيقات الصناعية والمنتجات والحلول المتخصصة.