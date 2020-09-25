وزير الصحة الروسي: أكثر من 3.5 آلاف متطوع تلقوا اللقاح ضد كورونا

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن أكثر من 3.5 ألف متطوع تلقوا لقاح "سبوتنيك - V" في سياق الاختبارات المتعلقة بالفيروس التاجي مشيرا إلى أن الاختبارات مازالت مستمرة.

وقال موراشكو في تصريح للصحافة الجمعة - "اليوم تستمر الدراسات السريرية بعد تسجيل هذا اللقاح حيث تلقى أكثر من 3.5 ألف مريض اللقاح"، مؤكدا أن كل شيء يسير كالمعتاد.

وأضاف موراشكو "أن هناك لقاحين محليين اخرين يخضعان لتجارب وهما لقاحان لمعهد تشوماكوف ومركز "فيكتور"، مشيرا إلى أنه بهذا الشكل ستكون الدولة قادرة على الاختيار.

وشدد وزير الصحة الروسي على أن الأدوية المصرح باستخدامها للعلاج من "كوفيد-19" سيتم إدراجها ضمن قائمة الأدوية الحيوية والأساسية للحياة.

يذكر أن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين أوصى في وقت سابق من اليوم السكان المسنين وذوي الأمراض المزمنة بالعودة إلى نظام العمل عن بعد من المنازل وذلك وسط مخاوف من عودة انتشار فيروس كورونا المستجد .

و قد تلقت روسيا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد(كوفيد -19) "سبوتنيك - V" إلى دول أخرى، حسبما أعلن أمس الخميس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.