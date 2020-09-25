تيبازة: نشوب حريق في غابة بأعالي جبل شنوة دون خسائر بشرية

أعلنت مصالح الحماية المدنية، هذا الجمعة، عن نشوب حريق بغابة طارق ابن زياد بأعالي جبل شنوة وسط تيبازة دون تسجيل خسائر بشرية، فيما لم يتم الكشف عن الأضرار المادية.

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان الملازم الأول رابح بن دوحة المكلف بالإعلام لدى المديرية الولائية للحماية المدنية: "عملية إخماد النيران متواصلة مع التأكيد على تأمين وحماية سكان دوار كل من أوزاكو وقْرقْور، وسكناتهم إلى جانب تأمين هياكل حقل الرمي كأولوية قصوى كون أنّ الحريق "معتبر" حيث بلغت ألسنة النيران التجمعات السكنية، فيما لم تسجل لحد الآن أية خسائر بشرية تذكر".

وكإجراء احترازي، قامت فرق الحماية المدنية بإخلاء المنازل من السكان إلى جانب تأمين محيط تلك التجمعات علما أن سرعة الرياح المسجلة اليوم تساهم بقوة في سرعة انتشار ألسنة النيران.

وكان الحريق اندلع في حدود الساعة السابعة صباحا بغابة طارق ابن زياد، وجرى تجنيد مئة عنصر بقيادة الرائد إبراهيم كواص المدير الولائي للجهاز لإخماده وسط ظروف مناخية صعبة، فيما تبقى أسباب اندلاع الحريق مجهولة".