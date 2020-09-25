زكريا نعيجي سينضم قريبا للنادي الإفريقي التونسي على سبيل الاعارة

اقترب اللاعب الجزائري زكريا نعيجي (نادي بارادو) من صفوف النادي الإفريقي التونسي (الرابطة الأولى لكرة القدم) على سبيل الاعارة لموسم واحد ، مع خيار شراء عقده حسب ما أفادت به وسائل الاعلام المحلية.

وسينضم نعيجي (25 عاما) إلى مواطنيه، المدافع الدولي حسين بن عيادة (شباب قسنطينة) ولاعب الوسط إبراهيم فرحي (شبيبة الساورة)، اللذان وقع كل منهما عقدا لمدة ثلاث سنوات مع النادي التونسي.

وكان نعيجي -ابن برج بوعريريج- قد أُعير إلى نادي جيل فيسنتي البرتغالي في العام السابق لمدة موسم، مع خيار الشراء بقيمة 1.2 مليون أورو، وهو ما لم تقم به إدارة النادي البرتغالي.

وسيكون نعيجي أول لاعب يغادر "أتليتيك" بارادو هذا الصيف نحو الخارج في انتظار انتقال لاعب خط الوسط آدم زرقان، المتواجد في القائمة الموسعة لمدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، تحسبا للمباراتين الوديتين المحتملتين لـ"الخضر" أكتوبر المقبل في أوروبا.

وعلى الرغم من تقديم الاتحادية الجزائرية (الفاف) احتجاج رسمي للكنفيدرالية الإفريقية (كاف)، على قرار نظيرتها التونسية باعتبار اللاعب الجزائري عنصرا محليا في البطولة التونسية، في إطار من اتفاق مبدئي عرف موافقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم في 2018، إلا أن الأندية التونسية تستمر في جعل البطولة الجزائرية سوقا لها.

وفي أكتوبر 2018، تبنى اتحاد شمال افريقيا مبدأ حرية حركة اللاعبين في شمال إفريقيا من خلال اعتبارهم غير أجانب.

وبعدها بشهرين، صادقت الاتحادية التونسية لكرة القدم على هذا المبدأ الذي دخل حيز التنفيذ أخيرا في 22 ديسمبر من نفس السنة.