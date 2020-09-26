منظمة الصحة العالمية:تتوقع ارتفاع عدد وفيات كورونا الى مليونين

تتوقع منظمة الصحة العالمية ان يرتفع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا، قبل البدء في استخدام لقاح فعال مضاد للوباء إلى مليونين.

وحذر رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك ريان بإن حتى هذا الرقم مرشح للزيادة ما لم يتم تنسيق الجهود الدولية من أجل التصدي لذلك.

ويقترب عدد وفيات الفيروس من مليون وفاة، وذلك بعد تسعة أشهر من بداية انتشار الفيروس في الصين.

و في ذات السياق كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس ادهانوم قد أكد بأن هناك حاجة إلى تمويل يصل إلى 35 مليار دولار لضخه فى مبادرة المنظمة المعروفة بـ "مسرع تطوير اللقاحات والعلاجات وأدوات تشخيص فيروس كورونا" من أجل إنهاء المرحلة الحادة من الوباء.

وأكد تادروس فى مؤتمر صحفى نشطه الجمعة بمقر المنظمة الدولية فى جنيف أن المبادرة العالمية، والتى تم إطلاقها فى 24 افريل الماضى هى الوحيدة التى من شأنها تقديم حلا لتسريع نهاية الجائحة، حيث تجمع بين خبرات ومؤسسات القطاعين العام والخاص من جميع أنحاء العالم لتسريع التطوير والموافقة التنظيمية وتوسيع النطاق والتسليم والتخصيص العادل لاختبارات وعلاجات ولقاحات كورونا.

ولفت إلى أن المبلغ المطلوب "35 مليار دولار"؛ لتحقيق هدف تطوير أدوات جديدة، وإنتاج ملياري جرعة من اللقاح، و254 مليون علاج، و500 مليون اختبار تشخيصى خلال العام المقبل.

