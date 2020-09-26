مستشار رئيس الجمهورية برمضان:التعديل الدستوري كرس الديمقراطية و دور المجتمع المدني في صنع القرار

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية في الخارج, نزيه برمضان هذا السبت أن التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء شعبي في الفاتح من نوفمبر القادم، كرس الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في صنع القرار بما يخدم مصلحة المواطن.

وقال برمضان خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني لولاية الجزائر، أن وثيقة التعديل الدستوري في ديباجتها كرست مبدأ التشاركية بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة بما في ذلك الجالية الوطنية بالخارج.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية أن اقتراح إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني هو تكريس لدور الجمعيات في بناء المجتمع وفق رؤية مستقبلية للجزائر الجديدة، مبرزا أن المرصد سيضم في تشكيلته ممثلين عن المجتمع المدني وعن الجالية الوطنية بالخارج.

وأشار أن الهدف من هذه اللقاءات التشاورية مع ممثلي المجتمع المدني عبر مختلف الولايات هو التوصل إلى رؤية تشاركية تحدد بدقة الأولويات واتخاذ قرارات تخدم مصلحة المواطن.

كما تطرق برمضان الى السلطة العليا لمكافحة الفساد المقرر إنشاؤها بموجب التعديل الدستوري، والتي تسمح بإشراك المجتمع المدني في مكافحة هذه الآفة، معلنا في السياق ذاته عن تنظيم يوم دراسي حول "المجتمع المدني ومكافحة الفساد" مطلع شهر نوفمبر المقبل.

