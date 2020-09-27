المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يشرع في تربصه

انطلق يوم السبت بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى بالعاصمة التربص التحضيري للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، بقيادة المدرب صابر بن سماعين وبمشاركة 34 لاعبا، تحضيرا للمشاركة في دورة إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، لذات الفئة المؤهلة لكأس إفريقيا 2021.

واستهل المدرب بن سماعين اليوم الأول من التربص بجلسة مع اللاعبين، بعدها برمج دورات حول الملعب حيث تم تقسيم المنتخب إلى أربع مجموعات قبل أن تنتهي بتمارين بالكرة.

ويندرج هذا التربص الذي سيتمر إلى غاية 10 أكتوبر القادم، الاول منذ ستة اشهر من التوقف عن التدريبات بسبب فيروس كورونا، في اطار التحضيرات لدورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم التي ستحتضنها تونس والمؤهلة الى كأس أمم افريقيا 2021 التي ستقام بموريتانيا من 16 فيفري الى 4 مارس المقبلين.

وأعطو المسؤولين بمركز سيدي موسى وبالتعاون، مع اللجنة الطبية للفاف، تعليمات صارمة للامتثال للبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الشباب والرياضة والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

تجدر الإشارة ان جميع نتائج إختبارات الكشف الطبي "كوفيد 19" لللاعبين والطاقم الفني كانت سلبية وهو ما سمح للمدرب الوطني بن سماعين الإشراف على إنطلاق التربص بمشاركة جميع العناصر التي إستدعاها والمقدرة ب 34 لاعبا، حيث يعد نادي بارادو الاكثر تمثيلا في هذه القائمة بتواجد ثمانية لاعبين، متبوعا بشباب بلوزداد بسبعة عناصر واتحاد الجزائر بأربعة لاعبين.