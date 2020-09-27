بلحوسيني يغادر اتحاد بلعباس نحو أم صلال القطري

رسم نادي أم صلال القطري هذا الأحد صفقة انتداب اللاعب الجزائري عبد النور بلحوسيني القادم من اتحاد بلعباس، الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

وانضم بلحوسيني صاحب 23 سنة، إلى أم صلال في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريق الغرب الجزائري في نهاية الموسم الفارط.

ويتواجد اللاعب، الذي أنهى بطولة الموسم الفارط بين ثلاثي المقدمة في ترتيب أحسن الهدافين، منذ فترة معتبرة بالعاصمة القطرية، إلا أن نادي أم صلال انتظرإلى غاية فسخ عقد لاعبه الجزائري الآخر، وليد مسلوب، للتمكن من تسجيله في قائمته بعد نفاذ الإجازات الأجنبية المسموح له بها من طرف الاتحاد المحلي للعبة.

وكان بلحوسيني، الذي ينضم إلى مواطنه أيوب عزي، المدافع السابق لمولودية الجزائر، قريبا جدا من الانتقال إلى السد القطري خلال فترة التحويلات الشتوية المنصرمة، قبل أن تفشل الصفقة بسبب الوصول المتأخر لورقة خروجه من ناديه السابق الذي ضيع على نفسه مقابلا ماليا هاما.