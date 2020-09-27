رفع التجميد عن مشاريع قطاع الشباب و الرياضة بالجنوب قريبا

أعلن وزير الشباب و الرياضة سيد علي خالدي ،هذا الأحد بولاية غرداية، عن "رفع التجميد قريبا عن مشاريع قطاع الشباب و الرياضة بولايات الجنوب و ذلك بقرار من رئيس الجمهورية".

وأوضح الوزير خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى هذه الولاية ''أن رئيس الجهورية السيد عبد المجيد تبون يولي أهمية خاصة لإنجاز المنشآت ذات الصلة بقطاع الشباب الرياضة سيما بولايات الجنوب" .

وحث خالدي خلال تفقده بعض مشاريع القطاع التي توجد على وشك الإنتهاء سيما منها ما تعلق بالمسبح شبه الأولمبي ببلدية بريان المنجز بتكلفة مالية قدرها 300 مليون دج ي والذي كان قد عرف تأخرا كبيرا نتيجة لبعض الصعوبات التقنية و الطبوغرافية المسؤولين المحليين للقطاع على الإسراع في إنجازه قصد السماح لشباب المنطقة بممارسة رياضتهم المفضلة.