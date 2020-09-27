البوليزاريو تحذر من خطورة التصعيد المغربي

حذرت الجمهورية الصحراوية من خطورة استراتيجية التصعيد التي يتبعها المغرب والتي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها داعية مجلس الأمن الدولي الى اتخاذ موقف واضح وصارم من هذا التلاعب الخطير والاستهتار بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير "غير القابل للمساومة والتنازل".

وقال وزير الاتصال الصحراوي حمادة سلمي الداف، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، بأن الاستفزازات المغربية تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، داعيا مجلس الامن وهيئة الأمم المحدة الى التدخل العاجل، متأسفا للجمود الذي تعرفه القضية الصحراوية منذ استقالة المبعوث الأممي، كاشفا عن اجتماع مرتقب شهر اكتوبر المقبل بشأن القضية الصحراوية مجددا دعوته للهيئات الدولية الى تحمل مسؤوليتها وما سيترتب من نتائج وصفها بالسلبية امام التعنت المغربي.